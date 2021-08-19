Махачкала, 19 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Дагестане завершена уборка озимых зерновых культур. По предварительным данным, аграриям удалось получить хороший урожай, который на 3% превышает уровень 2020 года, сообщили в минсельхозпроде региона.

Donland.ru Урожай

Все собрано 212 тысяч тонн зерна при средней урожайности 22,6 центнеров с гектара. Больше всего намолотили зерна в хозяйствах Хасавюртовского района — 42 тыс. тонн. Следом за ним идут Карабудахкентский район (22,3 тыс. тонн), Ногайский и Кизлярский районы с показателями по 20 тыс. тонн каждый.

Как отметил заместитель главы минсельхозпрода Шарип Шарипов, добиться высоких результатов земледельцам позволяет соблюдение новейших требований агротехнологий, среди которых в том числе внесение минеральных удобрений в соотсветствии с нормативами и использование только качественных семян при севе.