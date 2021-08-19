Мурманск, 19 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области было выявлено 189 новых случаев заболевания. На лечении находятся 12 183 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидерство по суточному приросту заболевших удерживают Мурманск (+89) и Мончегорск (+29). Число летальных исходов от ковида в регионе выросло до 1724, за последние сутки скончались восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 058 и достигло 6 684 531.