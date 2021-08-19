Москва, 19 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Народный фронт объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Premier.gov.ru Леонид Рошаль

«Вирус коварен и беспощаден. Он не сдаётся, — заявил, обращаясь ко всем россиянам, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта доктор Леонид Рошаль, — Сегодня единственный способ его остановить и победить — вакцинация и самосохранение. Народный фронт не может занимать выжидательную позицию и стоять в стороне. Каждый ответственный человек должен думать не только о себе, но и о всех окружающих, на своём месте показать пример мудрости и возвысить свой голос за жизнь россиян. Мы должны победить!»

Народный фронт объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусом. Многие предприятия и организации без принуждения со стороны властей разрабатывают и реализуют свои программы информирования сотрудников о вакцинах, дополнительного стимулирования и организации процесса вакцинации и в результате достигают выдающихся результатов. Также важны примеры организации общественных пространств, свободных от коронавируса. Обобщить этот опыт, назвать лучших, добиться от властей поощрения таких инициатив — цель, которую ставит перед собой Народный фронт.

До 30 сентября в федеральный исполком ОНФ должна быть направлена информация о межрегиональных проектах, в которые вовлечены более 3000 человек, в региональные исполкомы о проектах, реализуемых в субъектах федерации, в которых участвуют более 150 человек.

«По итогам акции будет подготовлен сводный доклад для направления в Администрацию Президента РФ, Правительство и Государственную Думу. В докладе будут отмечены самые масштабные и удачные практики, самые креативные регионы и сформулированы предложения о том, как поощрить тех, кто по своей инициативе вносит вклад в борьбу с пандемией», — отметил Леонид Рошаль.