ОНФ объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусом
Москва, 19 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Народный фронт объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Народный фронт объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусом. Многие предприятия и организации без принуждения со стороны властей разрабатывают и реализуют свои программы информирования сотрудников о вакцинах, дополнительного стимулирования и организации процесса вакцинации и в результате достигают выдающихся результатов. Также важны примеры организации общественных пространств, свободных от коронавируса. Обобщить этот опыт, назвать лучших, добиться от властей поощрения таких инициатив — цель, которую ставит перед собой Народный фронт.
До 30 сентября в федеральный исполком ОНФ должна быть направлена информация о межрегиональных проектах, в которые вовлечены более 3000 человек, в региональные исполкомы о проектах, реализуемых в субъектах федерации, в которых участвуют более 150 человек.