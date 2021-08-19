Саранск, 19 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

Скончались мужчина 1941 года рождения, а также мужчина и женщина 1952 года рождения. У всех умерших коронавирус сопровождался осложнениями в виде двусторонней пневмонии и хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 453 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 197 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2790 человек.

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