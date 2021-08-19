Саранск, 19 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 19 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 197 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 45 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 954 жителя Мордовии. 453 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2790 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1285 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1908 человек.