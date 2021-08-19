Сеул, 19 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Большинство медиков в Южной Корее, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, подвержены депрессии и тревожности. Об этом сообщает The Korea Bizwire со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1765 медработников из 17 государственных медицинских центров, работающих с ковид-пациентами, 33,4% опрошенных испытывают депрессию, 27,6% — испытывают беспокойство и тревогу, а 19,9% — задумывались о самоубийстве.

Между тем, 91,1% респондентов сообщили об ухудшении качества жизни, 76,4% — физического здоровья, 81,1% — психического здоровья.

По сравнению с докоронавирусной эпохой число медиков, получающих лечение от нарушений сна, выросло со 134 до 165 человек, а получающих лечение от депрессии, увеличилось со 105 до 118 человек.

Кроме того, лишь 34,9% участников опроса сообщили о том, что они гордятся своей работой на передовой.