Сеул, 19 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Южнокорейская компания NCSoft анонсировала Lineage W — новую многопользовательскую ролевую игру. Трейлер проекта был опубликован 19 августа на YouTube.

Скриншот с YouTube Lineage W

Релиз Lineage W состоится уже в 2021 году. Ожидается, что игра выйдет на PC, PS5, Nintendo Switch, Android и iOS.

Добавим, что W станет развитием популярной франшизы Lineage, созданием которой NCSoft занимается с 1998 года. Игрокам предстоит создать собственных персонажей и отправиться в приключение по просторам открытого фэнтези-мира.