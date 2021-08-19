Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории города-курорта Сочи на 20 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«По прогнозам метеорологов в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15−20 м/с», — уточнили в мэрии.

Не исключается резкий подъём воды в реках, в том числе с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, 20 августа, а также до утра 21 августа на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение на территории Краснодарского края действует до 21 августа. В ночь на 19 августа в ряде муниципалитетов — Новороссийске, Анапе, Славянском районе — прошли сильные дожди.