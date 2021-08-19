Магнитогорск, Челябинская область, 19 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Челябинской области закончил расследовать уголовное дело в отношении троих драгдилеров. Им вменяют незаконный оборот драгоценных металлов общей массой более 4 кг., сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Слитки золота

В поле зрения следователей оказались житель Башкирии и два челябинца. 29 сентября 2020 года в Магнитогорске они были пойманы при продаже слитков из золота. У них изъяли кустарные слитки, а также 4,7 млн рублей.

Следователи утверждают, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Оно уже рассматривается в суде.