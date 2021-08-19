Красногорск, 19 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Строить школы в Подмосковье стали в более сжатые сроки, чем раньше. Об этом 19 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Mor Школа

«Этот запрос (на образовательные учреждения — прим. ИА REGNUM) существует, особенно в больших городах. Там наиболее активно строятся школьные учреждения. Мы стараемся это сделать за два года, а не за три года. За 18−24 месяца строятся большие школы», — сказал Воробьев.

Глава региона также анонсировал начало строительства до конца лета 30 новых школ на территории области. Ввести их в эксплуатацию планируется к 2023 году.