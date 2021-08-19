Усть-Коксинский район, Алтай, 19 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии, таким образом, достигло 20 315, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского и других районов, а также Горно-Алтайска.

«По данным на 19 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 790 человек. На стационарном лечении находится 345 пациентов», — отметили в оперштабе.