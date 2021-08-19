«Молодёжка ОНФ» помогла жителям Темрюка после наводнения
Краснодар, 19 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум.
Участники «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае выехали в город Темрюк для помощи местному населению. Вместе с жителями и другими добровольческим организациями они спасали от воды жилые дома и улицы. Напомним, после сильных дождей 14 августа в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Было подтоплено более тысячи домов. Режим ЧС продолжает действовать в семи муниципалитетах.
Основной задачей участников «Молодёжки ОНФ» в Темрюке было не допустить затопление придомовых участков. Также добровольцы помогали городским службам расчистить дороги от иловых насыпей.
Добровольцы команды провели подомовой обход жителей. В основном это одинокие пожилые люди. Участники «Молодёжки ОНФ» убрали во дворах принесенный дождевой водой мусор и камни. Всего помощь была оказана жителям четырех улиц.
Всего в Темрюкском районе работали 300 добровольцев — это «Молодёжка ОНФ», активисты ОНФ, волонтеры Молодежного Центра Краснодара и студенты.