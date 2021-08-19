Краснодар, 19 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум.

Участники «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае выехали в город Темрюк для помощи местному населению. Вместе с жителями и другими добровольческим организациями они спасали от воды жилые дома и улицы. Напомним, после сильных дождей 14 августа в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Было подтоплено более тысячи домов. Режим ЧС продолжает действовать в семи муниципалитетах.

Маскитный Наводнение

«Участники «Молодёжки ОНФ» прошли обучение на базе МЧС России и ФМБА. Каждый знаком с четким алгоритмом действий в условиях ЧС. В этом году мы много работаем в зонах чрезвычайных ситуаций: Крым, Амурская область, Забайкалье. Большая часть краснодарской команды буквально недавно помогала жителям Ялты и Керчи, пострадавшим от паводка. А сегодня ту же помощь они оказывают уже своим землякам. И так работает команда по всей стране — добровольцы из каждого региона готовы оперативно быть там, где нужна помощь», — отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Основной задачей участников «Молодёжки ОНФ» в Темрюке было не допустить затопление придомовых участков. Также добровольцы помогали городским службам расчистить дороги от иловых насыпей.

«Мы очищали ливневки, чтобы не пустить воду во дворы, также оказывали адресную помощь жителям — выезжали по каждому обращению и смотрели, чем можно помочь», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае Никита Костоправкин.

Добровольцы команды провели подомовой обход жителей. В основном это одинокие пожилые люди. Участники «Молодёжки ОНФ» убрали во дворах принесенный дождевой водой мусор и камни. Всего помощь была оказана жителям четырех улиц.

«Низкий вам поклон. Мы вместе спасли от затопления более ста домовладений! Это самая сложная работа — доставать щебень из воды — поблагодарила команду жительница города Темрюк Краснодарского края Александра Прусакова.

Всего в Темрюкском районе работали 300 добровольцев — это «Молодёжка ОНФ», активисты ОНФ, волонтеры Молодежного Центра Краснодара и студенты.