Калуга, 19 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Поступление нового урожая и снижение цен на грунтовые овощи внесло основной вклад в замедление годовой продовольственной инфляции в Калужской области до 7,87% в июле 2021 года после 8,44% в июне. Об этом 19 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощи

Благодаря повышению урожайности выросло предложение картофеля. В результате в июле годовой темп удорожания картофеля заметно снизился. Увеличение сбора тепличных овощей в регионах-поставщиках, в том числе в Калужской области, позволило расширить предложение на местном рынке, что привело к замедлению годового роста цен на огурцы и снижению ценников на помидоры.

«Наряду с существенным замедлением удорожания овощей, происходило ускоренное повышение цен на непродовольственные товары. Также несколько замедлился рост цен на услуги, их динамика остается неустойчивой на фоне изменений противоэпидемических режимов в России и в мире. В целом годовая инфляция в Калужской области в июле незначительно повысилась — до 7,35% после 7,33% месяцем ранее», — отметила Ирина Карлаш,

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 5,7−6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0−4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.