Москва, 19 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. События в августе 1991 года, связанные с ГКЧП, определили судьбу не только России, но и других стран. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе пресс-конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«События августа 1991 года принадлежат к числу тех поворотов истории, которые определили судьбу во многом нашей страны, и не только нашей страны», — сказал Мединский.

По его словам, чем бы ни руководствовались в августе 1991 года участники противостояния, поражение ГКЧП «привело к отстранению власти КПСС и почти необратимо ускорило развал Советского Союза».