Грозный, 19 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Чечне за последнюю неделю наблюдается снижение числа случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки скончались три человека, тогда как три дня подряд до этого ежедневно умирали по пять пациентов, а 15 августа — девять человек. Такие данные приводит 19 августа федеральный оперативный штаб.

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Всего в Чечне зафиксировано 420 случаев летального исхода. Республика по этому показателю занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

В настоящее время в Чечне являются «активными» больными 3249 человек. За прошедший день их число увеличилось еще на 170 пациентов. Всего за все время пандемии стали носителями коронавируса 18 672 человека.

Из них сумели справиться с болезнью 15 003 человека, в том числе 237 — за последний день. Двумя днями ранее показатель выздоровевших составил 266 и 264 человека соответственно.