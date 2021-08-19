Чолпон-Ата, Киргизия, 19 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян в соцсети Facebook.

Primeminister.am Никол Пашинян

«В рамках визита премьер-министр Никол Пашинян провёл встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым», — написала глава пресс-службы.

Она сообщила, что премьер-министр прибыл в Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете. Там планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов.

Стоит отметить, что Евразийский межправительственный совет пройдет с 19 по 20 августа в Чолпон-Ате. В нём будут участвовать главы правительств стран-участниц ЕАЭС, а также председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.