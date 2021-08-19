Москва, 19 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Июль-август — это время сбора урожая в большинстве стран-экспортеров, рост предложения на рынках и, соответственно, снижения цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Uainfo.org Цены на продукты

«На сельхозрынке дешевеет весь борщевой набор, производимый в России. Это традиционно, однако климатические изменения могут изменить как период, так и амплитуду продуктовой дефляции.

Так как, даже несмотря на активную политику государства в этом направлении (соглашения о временной заморозке цен с производителями удобрений и пестицидов, субсидирование покупки отечественной сельхозтехники и др.), потери отрасли значительны.

Сами по себе краткосрочные колебания зависят от трёх факторов: количество продукта, которое имеется в день продажи, краткосрочные изменения в спросе и наличие конкурирующих продуктов.

В России, как и во многих странах, производство плодоовощной продукции будет поддерживаться в нескольких регионах России.

И может получиться так, что цены одного поставщика на этой неделе будут чуть выше цен другого поставщика из другого региона, цены которого будут ниже. Соответственно, изменится и индекс потребительских цен (ИПЦ), — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 10 по 16 августа снизились в среднем на 0,01%.

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