Красноярск, 19 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 23 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в Красноярском крае скончались 4895 ковид-пациентов, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в регионе выявлено 99 757 носителей коронавируса, выздоровели 85 925 человек.