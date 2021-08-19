Вашингтон, 19 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Обладатель премии «Оскар» за кинокомикс «Джокер» Хильдур Гуднадоуттир напишет саундтрек к игре Battlefield 2042. Об этом сообщило издание Billboard.

Цитата из к/ф «Джокер». Тод Филлипс США. 2019 Джокер

Её коллегой станет Сэм Слейтер. «Это был невероятный креативный опыт — погрузиться в этот мир и создать поистине уникальное музыкальное окружение для игры», — рассказывают композиторы.

Добавим, что релиз Battlefield 2042 должен состояться 22 октября 2021 года. Игра расскажет о войне будущего между Россией и США за контроль над природными ресурсами.