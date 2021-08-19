Нур-Султан, 19 августа 2021, 13:46 — REGNUM Первый президент Казахстана, занимающий официальный пост лидера нации Нурсултан Назарбаев положительно высказался об эффективности работы председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, это произошло в ходе встречи Мишустина и Назарбаева по итогам визита Мишустина в Казахстан.
Особое внимание на встрече было уделено развитию торговой и промышленной кооперации, Назарбаев также выступил с инициативой углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности.