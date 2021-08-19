Астана, 19 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана, занимающий официальный пост лидера нации Нурсултан Назарбаев положительно высказался об эффективности работы председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, это произошло в ходе встречи Мишустина и Назарбаева по итогам визита Мишустина в Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Хочу вспомнить, что мы с Вами в прошлом году 1 февраля встретились. Для Вас и всех нас выпал сложный период. Я наблюдаю, как человек опытный и знающий положение в бывшем Советском Союзе, теперь Вы с честью выходите с этим. Казахстан и Россия преодолевают вопросы борьбы с коронавирусом, связанные с этим трудности в экономике, нормально. И вы пришли и взялись, у Вас получается, я вас поздравляю», — поделился Назарбаев.

Особое внимание на встрече было уделено развитию торговой и промышленной кооперации, Назарбаев также выступил с инициативой углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности.