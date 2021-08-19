Москва, , 13:46 — REGNUM Развал СССР происходил постепенно и стал результатом децентрализации страны, об этом 19 августа заявил бывший народный депутат СССР Сергей Цыпляев на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказал о дискуссиях, которые поднимали в последние годы союзные республики, пользуясь формальным статусом независимых государств и закреплённым правом выхода из СССР. Москва была вынуждена отвечать, однако делать это было всё сложнее.

«Чем дальше децентрализуете страну, чем больше готовите её к развалу», — сказал Цыпляев.

По его словам, процесс развала СССР шёл не сразу. Также предпринимались попытки сохранить страну в обновлённой форме. Решающим стало, по его мнению, решение Украины о независимости.