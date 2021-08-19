Москва, 19 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Мнение помощника президента РФ Владимира Мединского о событиях 1991 года, связанных с ГКЧП и политической ситуацией в стране, неоднократно менялось. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991».

Марина Александрова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Я был участником этих событий. <…> За 30 лет после развала СССР общественное мнение не раз колебалось в оценках этого события, от поддержки первого президента России до поддержки позиции ГКЧП. Ещё раз скажу, поскольку я сам был среди защитников Белого дома <…> на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось», — сказал Мединский.

По его словам, с течением времени наблюдается рост числа людей, которые говорят, что чем больше они узнают информации об августовских событиях 1991 года, тем меньше понимают, что происходило на самом деле.