Нижний Новгород, 19 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Регион первым в России получит инфраструктурный кредит, средства которого будут направлены на строительство метро, а также развитие южных территорий и исторического центра.

ИА REGNUM Нижегородское метро

На первом этапе области будет предоставлено 8,373 млрд рублей, которые пойдут на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации и на строительство станции метро «Сенная». Региональное правительство готовится начать корректировку проекта продления линии метро уже в текущем году. Параллельно будут проводиться работы по подготовке территорий.

Общая стоимость комплексного проекта оценивается в 410 млрд рублей, 75% из которых составят внебюджетные инвестиции.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что в комплексный проект входит редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, реформу общественного транспорта с опорой на метрополитен и наземный электротранспорт. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина.

Напомним, в мае текущего года нижегородский минтранс оценил продление «Автозаводской» линии метрополитена до станции «Сенной» в 36,5 млрд рублей. По мнению экспертов, это может увеличить пассажиропоток нижегородского метро на 10 млн человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил, что федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых. На эти цели планируется выделить около 500 млрд рублей.