Архангельск, 19 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. 1 сентября в школах Архангельской области за парты сядут 128 934 школьника, в том числе 13 173 первоклассника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Nso.ru Начало учебного года. Первоклассники

По данным ведомства, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году почти завершена — 647 из 649 организаций готовы принять детей. Исключение составляют школа №22 в Архангельске и школа №4 в Коряжме, в которых капитальный ремонт завершится лишь в декабре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год в России начнется без «дистанционки».