Красногорск, 19 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Все школы в Подмосковье готовы к началу учебного года. Об этом 19 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

1 сентября в Воронеже

По его словам, в регионе к 1 сентября будет открыто 18 новых школ, а также завершен капремонт учебных заведений.

«Все школы к 1 сентября готовы. Педагоги, учителя ждут учеников. 1 сентября быть и дай Бог, чтобы дети весь год отучились без дистанционного обучения», — сказал Воробьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что не все школы Подмосковья могут быть готовы принять учеников 1 сентября. Об этом стало известно 9 августа во время заседания регионального правительства. Тогда выяснилось, что несколько школ региона, в которых проводится капитальный ремонт, могут не успеть завершить работы к началу осени.