Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует новую опцию для создания тематических подборок видео в разделе «Клипы». Об этом сообщило издание Elle Girl.

Martinsson Serg ВКонтакте

Как отмечает издание, функция поможет авторам увеличить охваты, а также найти свою аудиторию. В «Клипах» доступно более сотни тематических подборок, среди которых есть «Музыка», «Котики», а также «Краши», где представлены ролики с популярными деятелями шоу-бизнеса и блогерами.

Ранее в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл сбой. Массовые сообщения о неполадках начали поступать 18 августа 2021 года около 16:00 по Московскому времени.