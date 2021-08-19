Джакарта, 19 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти, сообщает Republika.

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Общее число инфицированных коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии превысило 8,93 млн человек.

На первом месте находятся Индонезия и Филиппины с 3,9 млн и 1,77 млн случаев заражения коронавирусом соответственно. Малайзия находится на третьем месте с почти 1,46 млн носителей. В Индонезии также зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19, а именно 121 000, в то время как Филиппины заняли второе место с более чем 30 000 случаев смерти. В целом в странах Юго-Восточной Азии зарегистрировано 195 000 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в Индонезии выявили 3 930 300 носителей коронавируса.