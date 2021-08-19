Варшава, 19 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В экшен-игре Dying Light стартовало новое временное событие под названием «Низкая гравитация». Об этом сообщалось на официальной странице проекта в сервисе Steam.

Dying Light и Left 4 Dead

Новый ивент посвящён первому контакту людей с инопланетными захватчиками. В рамках его проведения в Dying Light изменится гравитация — персонажи геймеров перестанут получать урон от падений и смогут ударами запускать врагов в воздух.

Напомним, что релиз Dying Light состоялся в 2015 году. Сейчас разработчики из студии Techland готовятся к выпуску сиквела.