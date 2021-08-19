Москва, 19 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Позитивный фактор в виде роста спроса на топливо в США и в три раза превзошедшее ожидания аналитиков сокращение запасов сырой нефти остался незамеченным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Торговая сессия 18 августа закончилась для нефти неудачно. Котировки нефти марки Brent не избежали глобального рыночного падения, снизившись на 2,4% и закрыв день на отметке в $67,60 за баррель.

Причиной глобального негатива стала публикация протоколов ФРС, где ясно читалось, что регулятор готов начать сокращение выкупа активов с рынка уже в 2021 году.

Также негативом для котировок нефти стало укрепление доллара на фоне протоколов ФРС, которое постепенно подталкивает инвесторов к выходу из рисковых активов.

Распространение нового штамма коронавируса «Дельта» по-прежнему находится в фокусе трейдеров. Новая Зеландия объявила жесткий локдаун на три дня, городской округ Окланд закрыт на неделю.

Штамм продолжает распространяться по Китаю и близлежащим государствам, уровни заболеваемости и смертности в США и Европе приближаются к полугодовым максимумам.

Позитивный фактор в виде роста спроса на топливо в США и в три раза превзошедшее ожидания аналитиков сокращение запасов сырой нефти остался незамеченным.

Сегодняшний день, 19 августа, тоже вряд ли станет позитивным для котировок нефти. Предполагаемый коридор движения — $66,00−67,60 за баррель Brent», — считает эксперт.

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