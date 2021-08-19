Черкесск, 19 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались от осложнений после COVID-19 четверо пациентов. Смертельная статистика от опасной инфекции выросла до 409 случаев летального исхода, сообщили 19 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в регионе «активными» больными является 1871 человек. Из них 669 пациентов лечатся в ковидных госпиталях, остальные проходят лечение амбулаторно.

За прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус у 53 жителей республики, общее количество носителей инфекции увеличилось до 23 440 человек. Выздоровели за те же сутки 12 пациентов, а всего излечились от COVID-19 21 160 человек.