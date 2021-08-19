Лондон, 19 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Эффективность вакцин против COVID-19 Pfizer/BioNTech и AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации в условиях штамма коронавируса «Дельта», соответствующее исследование опубликовано на сайте Оксфордского университета.

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Согласно исследованию, те, кто инфицировался коронавирусом после получения двух вакцин Pfizer или AstraZeneca, могут подвергать других большему риску инфицирования.

Отмечается, что спустя 90 дней после получения второй вакцины препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность против штамма «Дельта» снижается до 75 и 61% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что службы здравоохранения стран не успевают реагировать на распространение штамма коронавируса «Дельта», отличающегося повышенной заразностью.

Большое число госпитализаций и высокий уровень смертности в результате заражения этим штаммом наблюдаются в странах с низким уровнем вакцинации, уточнил он.