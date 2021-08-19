Липецк, 19 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 августа подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 44 тыс. 265 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 37 тыс. 922 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 190 — за последние сутки.

За весь период скончались 1302 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.