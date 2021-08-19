Мюнхен, Германия, 19 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Немецкая студия Grimlore Games начала работу над своей новой игрой под названием Project Minerva. Об этом сообщалось на официальной странице разработчиков в Twitter.

Lyncconf Games Геймер

https://twitter.com/GrimloreGames/status/1428000900958887936

По предварительной информации, Project Minerva — это изометрический ролевой экшен с открытым миром, события которого будут разворачиваться в некий «античный период». Сейчас команда Grimlore Games ищет новых разработчиков для работы над проектом.

Напомним, что Grimlore Games наиболее известна по стратегической игре Spellforce 3 и различным дополнениям для неё. Студия была основана в 2013 году.