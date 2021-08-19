Киев, 19 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В саммите так называемой «Крымской платформы» примут участие представители 44 стран и международных организаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 августа во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«23 августа учредителями «Крымской платформы» станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств правительств и Европейского союза», — рассказал он.

Согласно опубликованному списку, на уровне президентов будут представлены девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия.

В мероприятии примут участие премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Швейцария и Чехия пришлют глав парламентов. Ещё 14 государств будут представлены на уровне глав МИД.

На саммите также будут присутствовать председатель Европейского совета Шарль Мишель, министры обороны Великобритании и Португалии, а также министр транспорта США Питер Буттиджич.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Крымскую платформу» «колокольней», которая будет звонить, напоминая всему миру о Крыме.

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