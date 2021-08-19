Красногорск, 19 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Школьники Подмосковья придут в школы на очные занятия 1 сентября. Об этом 19 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

По его словам, власти уже сейчас готовятся к началу учебного года в очном режиме, без перевода детей на удаленку.

«Мы готовимся к линейкам. Соответственно очный режим. Дети, родители, первоклассники пойдут в школу. Готовимся, всё будет на должном уровне», — сказал Воробьев.