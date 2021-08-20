Ульяновск, 20 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска передано в суд уголовное дело в отношении бывшего представителя руководства местного завода. Его обвинили в подкупе на сумму 2,5 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал экс-руководитель группы одного из отделов моторного завода. Следствие полагает, что он вымогал у предпринимателей деньги за обеспечение заключения новых арендных договоров «без существенного повышения» платы.

Правоохранители считают, что в результате за десять лет, с декабря 2010 года по октябрь 2020 года, незаконно получено 2,5 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «г» чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении экс-руководителя одной из производственно-инвестиционных компаний. Его обвинили в мошенничестве на 140 млн рублей.

Подробнее: В Ульяновской области завершили дело о мошенничестве на 140 млн рублей