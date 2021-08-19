Нур-Султан, 19 августа 2021, 13:30 — REGNUM Россия и Казахстан 30 лет поддерживают стратегическое партнерство и дружеские отношения без конфликтов, такое заявление сделал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Встреча Михаила Мишустина с занимающим официальный пост лидера нации Нурсултаном Назарбаевым состоялась в рамках визита Мишустина в Казахстан в стенах «Назарбаев-центра» расположенного в столице республики городе Нур-Султан, ранее носившем название Астана.