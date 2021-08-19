Астана, 19 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Россия и Казахстан 30 лет поддерживают стратегическое партнерство и дружеские отношения без конфликтов, такое заявление сделал первый президент Казахстана НурсултанНазарбаев во время рабочей встречи с председателем правительства РФ МихаиломМишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество является примером для всех других государств. Все 30 лет после развала Союза у нас ни разу не возникло никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе. И это в интересах обоих государств… мы всегда чувствовали плечо и всегда были в русле политики России», — сказал Назарбаев.

Встреча Михаила Мишустина с занимающим официальный пост лидера нации Нурсултаном Назарбаевым состоялась в рамках визита Мишустина в Казахстан в стенах «Назарбаев-центра», расположенного в столице республики городе Нур-Султан, ранее носившем название Астана.