Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В приложении WhatsApp появилась новая функция для тестирования — самоудаляемые сообщения с отложенным сроком. Об этом 19 августа пишет портал «Канобу».

Christoph Scholz WhatsApp

По данным портала, автоматическое удаление пользователи смогут выбрать самостоятельно — через сутки, неделю или 90 дней. В обновлённой версии также есть возможность не удалять сообщения.