WhatsApp тестирует самоудаляемые сообщения
Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В приложении WhatsApp появилась новая функция для тестирования — самоудаляемые сообщения с отложенным сроком. Об этом 19 августа пишет портал «Канобу».
Christoph Scholz
По данным портала, автоматическое удаление пользователи смогут выбрать самостоятельно — через сутки, неделю или 90 дней. В обновлённой версии также есть возможность не удалять сообщения.
Добавим, что пока дата введения опции неизвестна. Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp