Тутаев, Ярославская область, 19 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославкой области фасад здания нового завода украсят граффити высотой в 16 метров — это размер пятиэтажного дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия.

Андрей Медведев Граффити на заводе в Тутаеве

Руководитель «ПСМ Прайм» Андрей Медведев поделился идеей на странице в Facebook. Он отметил, что «построить обычный завод — это скучно». В центре нового граффити геральдический символ Ярославля — медведь.

«Одна из главных завершающих «фишек» проекта — ручная роспись фасада здания. Стены нового завода украсит большое граффити. Оно сочетает каллиграфию, графические элементы и реалистичные изображения. В рисунках зашифрованы названия городов и отсылки к истории Ярославля. Высота граффити — больше 16 метров, это высота 5-этажного дома. Общая площадь рисунка — 500 квадратных метров. Сейчас над созданием рисунка трудится 5 художников. По словам художников — это одна из самых масштабных работ в Ярославской области», — рассказал директор «ПСМ Прайм» Андрей Медведев.

Граффити должны доделать к концу августа. Сейчас сам цех завода почти достроен, рабочие тестируют оборудование, а также заканчивают благоустройство административного корпуса. В дальнейшем на предприятии намерены практиковать промышленный туризм.