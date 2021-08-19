Москва, 19 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Не более 25% бюджета семьи должен составлять размер платежа по ипотечному кредиту, при этом каждая семья должна самостоятельно определить комфортную для нее сумму ежемесячного платежа, исходя их своих возможностей. Такое мнение 19 августа высказал заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне».

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«Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета — это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше — это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Котюков добавил, что у каждой из семей существует свои особенности и кому-то сложно отказать себе в расходах, а кому-то — легко.

«К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать и люди загоняют себя в долговую ловушку», — заключил заместитель министра финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что решение правительства РФ продлить программу льготной семейной ипотеки до 2023 г. поддерживают в ВТБ.