Москва, 19 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Объёмы строительства на территории Дагестана являются впечатляющими. Об этом в ходе встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует — это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа — поменять к лучшему ситуацию на рынке труда», — сказал Путин.

При этом он констатировал наличие проблем в регионе: «Здесь лежат Ваши обращения на этот счет, они касаются дорожного строительства, инфраструктуры в широком смысле этого слова, мелиорации».