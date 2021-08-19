Москва, , 13:24 — REGNUM Решающую роль в событиях августа 1991 года сыграла жена маршала СССР, участника ГКЧП Дмитрия Язова. Об этом 19 августа заявил бывший депутат Госдумы РФ, экс-начальник ГУВД Москвы Аркадий Мурашёв на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказал, что на конечный итог попытки спасти СССР оказала жена одного из участников ГКЧП — маршала Дмитрия Язова. По его словам, настроения среди путчистов были разными.

«Были люди, как Дмитрий Язов, которые подписались под это, но совесть терзала», — сказал Мурашёв.

Он напомнил, что в самый ответственный момент Язов вышел из игры. Причиной стала критика, которую он выслушал дома от своей жены.