Тбилиси, 19 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,8 процентных пункта и составил 22,1%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 19 августа на сайте ведомства.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Уровень безработицы населения в городских поселениях вырос на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,2 процентных пункта в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2021 года составила 51,4% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 1,1 процентных пункта больше, чем за такой же период 2020 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 24,5%, а среди женщин — 18,9%.

Напомним, экономика Грузии с апреля 2021 года начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией. По данным Грузстата рост ВВП страны за первое полугодие составил 12,7%.