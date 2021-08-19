Хатанга, Красноярский край, 19 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации об отсутствии продуктов питания в сельском поселении Хатанга. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Продукты

Проверку проводит прокуратура Таймырского района. Согласно появившейся в соцсетях видеозаписи, на прилавках магазина, принадлежащего автору ролика, отсутствуют основные продукты питания.

Читайте также: «Сколько нам голодать?» — депутат заявил о дефиците еды в красноярском селе

Установлено, что в других магазинах Хатанги основные продукты питания имеются. Речь идёт о крупах, мясных изделиях, куриных яйцах, хлебе, овощах, фруктах, молочной продукции.

В межнавигационный период продукты питания доставляются авиационным транспортом.

«Поскольку обстоятельства, изложенные в опубликованных материалах, не подтвердились, прокуратура края примет меры, направленные на пресечение распространения недостоверной информации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пустующие полки в магазине снял на видео местный житель и депутат Михаил Иваницкий.