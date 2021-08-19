Саратов, 19 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Саратовской области иерею Виктору Сигарёву грозит лишение сана за желание оставить семью и вступить во второй брак. Соответствующие указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

«Согласно поданному Вами прошению от 16 августа 2021 года, содержащему желание оставить пастырское служение в связи с оставлением прежней семьи и намерением вступить во второй брак, запрещаетесь в священнослужении сроком на один год, на основании 26 правила Святых Апостолов и 3 правила VI Вселенского Собора. В случае, если Вами в течении этого времени не будет принесено покаяние или Вы вступите во второй брак, Ваше прошение о лишении Вас сана будет передано в Епархиальный суд для принятия соответствующего решения», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 года церковный суд вынес решение лишить Кураева сана. Чтобы вердикт вступил в силу, соответствующее решение должен был принять патриарх Кирилл.

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