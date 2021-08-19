Тольятти, Самарская область, 19 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. АвтоВАЗ на неделю приостановит выпуск автомобилей на всех трех линиях на предприятии в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Производство будет приостановлено с 23 августа, что, как говорится в сообщении, связано со сбоем поставок электронных компонентов Bosh.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа», — говорится в сообщении.

При этом три нерабочих дня будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а за остальные два дня простоя работники получат оплату в размере 2/3 от средней заработной платы.

Работа на предприятие «Lada Ижевск», на котором выпускаются модели Lada Vesta и иные компоненты, будет работать в прежнем режиме. Для некоторых подразделений в Тольятти будет предусмотрен специальный график.

Ранее ряд автодилеров сообщил о дефиците автомобилей Lada. По словам гендиректора группы «Прагматика» и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислава Рыдаева, не хватает самой продаваемой модели российской марки — Lada Granta.

Читайте также: АвтоВАЗ представит новую версию Lada Granta