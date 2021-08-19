Екатеринбург, 19 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Музей истории Екатеринбурга отложил на неопределённый срок проведение тренинга для журналистов, организуемого на деньги скандально известного немецкого фонда имени Генриха Бёлля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор музея Сергей Каменский.

Екатеринбург.рф, фото Антона Буценко Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский

«Проведение мероприятия отложено до выяснения всех обстоятельств его организации, — сказал Каменский. — Организаторами мероприятия выступило российское юридическое лицо. К сожалению, они не уведомили руководство Музея истории Екатеринбурга о своем партнерстве в его проведении с другими организациями или зарубежными фондами».

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Как сообщало ИА REGNUM, тренинг планировала провести организация «Пространство Политика», финансируемая Фондом имени Генриха Бёлля. Ранее российские власти высказывали претензии по поводу деятельности фонда.