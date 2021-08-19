Калуга, 19 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Калужской области по заявлениям застройщиков на конец июля 2021 года зарегистрированы права дольщиков на 33 объекта недвижимости, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Управления Росреестра по Калужской области Марию Демьяненко.

Иллюстрация пресс-службы Управления Росреестра по Калужской области Застройщики могут регистрировать права собственности дольщиков

С начала реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс» и федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» на основании заявлений, поданных застройщиками», Росреестр зарегистрировал право собственности участников долевого строительства в отношении 8 тыс. 625 объектов недвижимости. Закон направлен на снижение административных барьеров для строительного комплекса на рынке недвижимости, а также упрощение процедуры регистрации прав для граждан. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя это может сделать застройщик. Покупатель, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр, вместе с ключами получает и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.